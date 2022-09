Sprzątanie to czynność, którą nie każdy lubi wykonywać... ale nie musi to być normą! Poznaj nasze wskazówki, w jaki sposób stosować środki czystości, by korzystanie z nich było wydajniejsze oraz skuteczniejsze w czyszczeniu domu. Zapraszamy serdecznie do dalszej lektury!

Stosuj zgodnie z zasadami

Na rynku istnieje wiele różnych środków czystości do różnego rodzaju powierzchni. Istnieją nawet produkty uniwersalne, którymi możesz wyczyścić każdą powierzchnię - ale czy na pewno? W praktyce istnieje wiele mebli, przedmiotów i tym podobnych, które stworzone są z różnych materiałów i to, co dla jednego nada się idealnie do czyszczenia, drugiemu może zaszkodzić. Dla przykładu stosując środek do czyszczenia blatów na ręcznie rzeźbionych i lakierowanych drewnianych meblach, możemy rozpuścić warstwę zabezpieczającą drewno a nawet zedrzeć farbę - innymi słowy, mebel został zniszczony. Wybierając odpowiedni środek do czyszczenia, kupujmy produkt dedykowany do danej nawierzchni. Pozwoli to uniknąć nie tylko straty pieniędzy, ale i przykrej niespodzianki, gdy okaże się, że nasz ukochany przedmiot został zniszczony przez niewłaściwy środek czyszczący.

Patrz na sposób użycia środków czystości

Poniższa wskazówka, wydaje się banałem, warto jednak ją przypomnieć: stosujmy się do instrukcji użycia środków czystości. Umieszczone są one zwykle na opakowaniach wspomnianych produktów. Przykładem może być konieczne zmycie resztek płynu do czyszczenia płyty grzewczej po skończonym czyszczeniu. Tak samo pamiętajmy o zachowaniu odpowiednich środków ostrożności - chrońmy skórę rąk przed podrażnieniami za pomocą dedykowanych rękawiczek, nie wdychajmy i nie nastawiajmy oczu nad oparami chemii gospodarczej.